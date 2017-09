‘Barcelona bood vijfjarig contract ter waarde van 115 miljoen euro’

Barcelona zat gedurende de gehele zomer achter Philippe Coutinho aan, maar slaagde er uiteindelijk niet in om de Braziliaan los te weken bij Liverpool. Dat de Catalanen er alles aan hebben gedaan om Coutinho te verleiden tot een overstap blijkt uit nieuwe informatie die Der Spiegel heeft ontvangen van Football Leaks.

De Duitse krant komt zaterdagochtend met het nieuws dat Barcelona bereid was om van Coutinho een van de absolute grootverdieners te maken. De spelmaker kon in het Camp Nou een gegarandeerd bedrag van 115 miljoen euro gaan verdienen als hij een vijfjarig contract bij de club zou signeren. De persoonlijke adviseur van Coutinho zou ook een flinke som overhouden aan de transfer: als Liverpool genoegen zou nemen met een bedrag onder de honderd miljoen euro, hield hij er zelf tien miljoen euro aan over.

Als de transfer daadwerkelijk doorgang had gevonden, had Coutinho zich in Catalonië tussen grote namen als Luis Suárez, Gerard Piqué en Andrés Iniesta genesteld, die ongeveer eenzelfde bedrag verdienen. The Reds toonden zich echter een stugge onderhandelingspartner en waren eind juli al duidelijk tegen Barça: “Helaas kan Philippe tegen geen enkele prijs worden verkocht en, zoals jullie weten, hij heeft onlangs zijn contract bij ons verlengd.”

Een nieuw bod van Barcelona in augustus, een vaste som van negentig miljoen en veertig miljoen aan bonussen, kreeg eenzelfde respons: “Ik wil jullie vragen om af te zien van de persoonlijke en publieke interesse in Philippe, geen enkele som zal ons van gedachten doen veranderen”, was technisch directeur Michael Edwards duidelijk volgens e-mails die Football Leaks in handen heeft gekregen.