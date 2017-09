‘Ik heb mijzelf bij Chelsea nooit echt voetballer gevoeld’

Ryan Bertrand maakte op zestienjarige leeftijd de overstap van Gillingham naar Chelsea en hoewel hij 57 wedstrijden in het eerste elftal speelde, wist de linksback nooit helemaal door te breken. Hij had naar eigen zeggen kunnen blijven, maar koos er in de winter van 2015 toch voor om de definitieve overstap te maken naar Southampton.

“Ik ben voor mezelf vertrokken”, zegt de 28-jarige Bertrand in een interview met de Daily Mail. “Ik wilde mijzelf weer voetballer voelen. Ik voelde mij dat niet echt bij Chelsea. Het was emotioneel om Chelsea te verlaten omdat het de club was waar ik van kinds af aan heb gevoetbald en waarbij ik historische momenten heb meegemaakt. Maar uit voetbalperspectief was het een no-brainer. Ook als ik bij Chelsea speelde, voelde ik nooit het volledige vertrouwen zodat ik van het spelletje kon genieten.”

“Iedere keer wanneer ik speelde, voelde het alsof ik auditie deed. Geen gezonde situatie. Als je als jonge jongen doorkomt, dan hoop je dat de club zegt: ‘we vertrouwen in jou, doe je ding’. Je wil je niet kwetsbaar voelen. Ik wilde zekerheid en stabiliteit.” Bertrand, die met Chelsea onder meer de Champions League won, vertrok voor ruim dertien miljoen euro naar Southampton en staat inmiddels op 112 duels voor the Saints.

“Southampton heeft mij een fantastische basis gegeven om mij verder te ontwikkelen. De transfer is perfect uitgepakt. Ik zeg niet dat ik dat niet had verwacht: ik had vertrouwen in mijzelf, maar Southampton gaf mij ook de volledige kans om mijzelf te laten zien.” Bertrand hoopt dat hij zich nu in de kijker kan spelen bij bondscoach Gareth Southgate. Hij staat op zestien interlands en hoopt op deelname aan het WK van volgend jaar zomer in Rusland.

“Het WK is een mooie wortel die je voorgehouden krijgt. Ik sluit het in ieder geval niet uit, want je wil gewoon mee op dat vliegtuig. Ik was er met het EK in 2016 bij. Dat toernooi verliep teleurstellend, maar daar moet je niet mee bezig blijven. Het WK is een grote motivatie. De nationale ploeg voelt dat men er klaar voor is, we voelen echt dat we vooruit gaan”, besluit Bertrand, die bij Southampton nog vastligt tot de zomer van 2021.