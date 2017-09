Feyenoorder na transfer: 'Het blijft wel apart, dat je miljoenen euro's kost'

Ridgeciano Haps maakte afgelopen zomer voor zo’n zes miljoen euro de overstap van AZ naar Feyenoord en door die transfersom behoort hij tot de drie duurste Feyenoorders aller tijden. Alleen voor Danko Lazovic en Steven Berghuis legden de Rotterdammers een hoger bedrag op tafel. Haps kan er moeilijk aan wennen dat hij voor zo’n hoog bedrag is aangetrokken.

"Het blijft wel apart, dat je miljoenen euro's kost", laat Haps optekenen in gesprek met ELF Voetbal. “Maar wat merk je er in het dagelijks leven van? Het zijn cijfers, meer niet. Misschien dat het extra druk kan geven, maar ik denk dat iedere speler bij Feyenoord druk voelt om te presteren. Ik ook, maar niet extra vanwege het transferbedrag. Ik laat me niet afleiden.”

De laatste jaren schieten de transfersommen de lucht in naar ongekende hoogtes. "Ik snap wel dat er veel mensen zijn die niet kunnen begrijpen dat voetballers voor zoveel geld van club wisselen", aldus de linksback. "Zeker als je deze zomer de transfermarkt ziet. Meer dan tweehonderd miljoen, voor Neymar, is bizar. Normaal zijn backs niet de duurste spelers, maar nu haalde Manchester City ook Benjamin Mendy en Kyle Walker voor vijftig, zestig miljoen euro. Backs tellen ook steeds meer mee hè, haha."