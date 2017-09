‘Football Leaks lekt details indrukwekkend Barcelona-contract Dembélé’

Ousmane Dembélé maakte afgelopen zomer de overstap van Borussia Dortmund naar Barcelona. De Duitse topclub ontving 105 miljoen euro voor de Franse aanvaller, een bedrag dat met nog eens veertig miljoen euro aan bonussen kan oplopen. Der Spiegel heeft het contract van de twintigjarige Dembélé via Football Leaks in handen gekregen en duidelijk is waarom Dembélé de overstap graag wilde maken en BVB uiteindelijk graag meewerkte aan een vertrek.

Volgens het artikel van het Duitse magazine, verdient Dembélé in Spanje vijf keer meer van wat hij in Dortmund jaarlijks kreeg bijgeschreven. Waar hij het in Duitsland moest doen met 2,4 miljoen euro per jaar, verdient hij bij Barcelona 12 miljoen euro per jaar. Daar kan hij nog een bonus van 3,3 miljoen euro bovenop krijgen, alleen moet hij met Barça dan wel de ‘treble’ winnen.

Verder wordt in het artikel bevestigd dat Dortmund 105 miljoen euro ontvangt voor de aanvaller. Barcelona moet vijf miljoen euro betalen wanneer hij zijn 25ste, 50ste, 75ste en 100ste wedstrijd voor de Catalanen heeft gespeeld. Die miljoenen houdt de koploper van Spanje voorlopig nog op zak, want door een hamstringblessure komt Dembélé pas in 2018 weer in actie.