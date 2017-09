Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Ajax - Vitesse

Na drie overwinningen op rij kwam er een week geleden tegen ADO Den Haag een einde aan de zegereeks van Ajax. Vitesse heeft na vijf speeldagen evenveel punten als de club uit Amsterdam, tien, en verloor slechts één Eredivisie-duel. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, zondagmiddag vanaf 14.30 uur.

o Ajax - Vitesse werd vaker gespeeld in de Eredivisie zonder een gelijkspel als resultaat dan elk ander affiche: 32 keer, 27 zeges Ajax, 5 overwinningen Vitesse.

o Ajax kwam sinds de start van 2016 slechts drie keer tot scoren in drie Eredivisie-duels met Vitesse. Tegen geen enkele club die de Amsterdammers in die periode drie keer troffen scoorde men minder vaak (ook drie tegen PSV).

o Ajax heeft na vijf competitieduels vijf verliespunten. In de tweede seizoenshelft van afgelopen seizoen kwamen de Amsterdammers tot zeven verliespunten (veertien zeges, twee remises, een nederlaag).

o Ajax is de enige club die dit kalenderjaar in alle thuisduels in de Eredivisie twee keer of vaker scoorde: 33 goals in 10 thuiswedstrijden.

o Dit seizoen kreeg Ajax als enige club nog geen Eredivisie-doelpunt tegen in de eerste helft, terwijl enkel Feyenoord (9) vaker scoorde in de eerste helft dan Vitesse (5, net als PSV).

o Klaas-Jan Huntelaar kan zijn vijftigste Eredivisie-wedstrijd voor Ajax in de ArenA spelen. In zijn voorgaande 49 duels kwam hij tot 42 goals en 9 assists.

o Vitesse won net als in 2016/17 de eerste twee uitwedstrijden van het seizoen. Vorig jaar leden de Arnhemmers in het derde uitduel op bezoek bij Ajax de eerste nederlaag buitenshuis: 1-0).

o Vitesse verloor de laatste twaalf competitiewedstrijden tegen een club uit de traditionele top drie en scoorde in deze twaalf duels in totaal maar twee keer.

o Sinds afgelopen seizoen gaf alleen Hakim Ziyech (veertien) meer assists in de Eredivisie dan Milot Rashica (elf, net als drie anderen).

o Tim Matavz kan de tweede speler ooit worden die in zijn eerste zes Eredivisie-wedstrijden voor een club tot scoren weet te komen, na Michel Beukers voor FC Utrecht in 1984.