Elia: ‘Je kunt je toch niet voorstellen dat ze dat in Nederland doen?’

Eljero Elia verliet afgelopen zomer Feyenoord voor Medipol Basaksehir en ruilde daarmee Rotterdam in voor Istanbul. In zijn eerste maanden bij de Turkse topclub heeft de buitenspeler gemerkt dat hij goed op zijn hoede moet zijn in de stad, want oplichters liggen op de loer. Elia vertelt tegenover het Algemeen Dagblad dat hij al een paar incidenten meemaakte.

De ex-speler van onder meer Werder Bremen en Juventus vertelt over een keer dat zijn vrouw zijn weggesleepte geparkeerde auto ging ophalen. De boete van honderd lira werd plots verhoogd naar duizend lira. Elia had de plotselinge prijsverhoging al verwacht en zei zijn vrouw dat ze moest bellen naar de teammanager wanneer het zover was. Elia gaf zijn telefoon vervolgens aan de teammanager van Basaksehir en na een scheldkannonade werd het probleem dankzij hem opgelost. “Je moet opletten dat ze je niet proberen te naaien”, vertelt Elia.

Elia is waakzaam in Istanbul. "Dat gedrag van die oplichters vind ik echt vies, man. Laatst had ik ook zoiets met een taxiritje, die man dacht me te naaien door hartstikke om te rijden. Ik dacht het niet, Fatih. Heb alleen betaald waar ik om gevraagd had. Je kunt je toch niet voorstellen dat ze dat in Nederland doen?"

De ex-Feyenoorder heeft zijn Rolls-Royce achtergelaten in Nederland. “Het wegdek is hier zo slecht, veel te veel kans op steenslag. Bovendien zijn hier geen regels bij het rijden, daar doe ik niet aan mee”, aldus Elia, die zich door zijn persoonlijke chauffeur laat rondrijden. De aanvaller beseft dat hij met meer luxe leeft dan de gemiddelde Nederlander. "Maar ik ben zeker niet de gemiddelde Nederlander. Een normale Nederlandse jongen rijdt niet in een Bentley of in een Rolls-Royce en draagt geen gouden Rolex. Mensen die dat zien, hebben een oordeel, dan volgt automatisch afgunst. Maar als ik het me kan permitteren, er blij van word, mijn familie kan eten en ik er zelf hard voor gewerkt heb, waarom dan niet?"