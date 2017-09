Van der Sar: ‘Belangrijk voor hem is nu dat hij veel aan spelen toekomt’

Davy Klaassen neemt zondag afscheid van de supporters van Ajax rondom het duel met Vitesse in de Johan Cruijff ArenA. De Oranje-international heeft het zwaar in zijn eerste maanden bij zijn nieuwe club Everton en Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, schrijft erover in zijn column voor De Telegraaf. “Bij Everton maakt hij nu even een pittige tijd door”, aldus de oud-keeper.

The Toffees staan op een teleurstellende achttiende plaats met vier punten uit vijf wedstrijden. “Met Ronald Koeman heeft hij een Nederlandse trainer en dat maakt het voor een nieuwe speler in een competitie als de Premier League soms iets makkelijker”, aldus Van der Sar. “Maar ook Davy weet dat je in Engeland in de top moet presteren. De start is ook lastig geweest omdat Everton een zwaar programma had met de twee ploegen uit Manchester direct als tegenstander en ook Tottenham als nummer twee van het afgelopen seizoen nog tussendoor.”

Van der Sar sprak met Klaassen en de ex-Ajacied heeft laten weten de uitdaging en het leven in Engeland nog altijd fantastisch te vinden. “Belangrijk voor hem is nu dat hij veel aan spelen toekomt. Het geeft eens te meer aan dat je in een topcompetitie moet binnenkomen met minimaal de ervaring van een Nederlandse topclub, Europese competities en prijzen. Zelf heb ik ook pas op latere leeftijd de stap naar het buitenland en de Premier League gemaakt. Voor Ajax was Davy een geweldige speler en ik hoop dat hij bij een club, die toch een aardig aantal aankopen heeft gedaan, een mooie toekomst tegemoet gaat.”