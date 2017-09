Labyad kijkt niet om in wrok: ‘PSV is een fantastische club’

Zakaria Labyad staat zondagmiddag met FC Utrecht in Stadion Galgenwaard tegenover de club die hij in 2012 verliet voor Sporting Portugal. Vijf jaar na zijn vertrek bij PSV is de aanvallende middenvelder uitgegroeid tot een van de steunpilaren van zijn huidige club en kijkt hij uit naar de ontmoeting met het team van trainer Phillip Cocu. Na de zeperd van vorige week tegen FC Twente (4-0), heeft de ploeg van Erik ten Hag iets goed te maken. Labyad vertrouwt op een goed resultaat.

“Dit is een mooi meetmoment om te kijken waar we staan. Ik denk dat we PSV zeker kunnen verslaan”, stelt de 24-jarige Labyad in gesprek met De Telegraaf. Hij noemt het treffen met zijn voormalig werkgever ‘een heel mooi affiche’ en omschrijft PSV als 'een fantastische club': “Ik heb al vier keer tegen PSV gespeeld, drie keer met Vitesse en vorig seizoen met FC Utrecht”, aldus Labyad, die in die vier wedstrijden nul punten overhield.

Na een sterke start van het seizoen ging FC Utrecht vorig weekend hard onderuit in de Grolsch Veste. Of de Tukkers de code van Ten Hag gekraakt heeft? “Dat denk ik niet. Ik beschouw de nederlaag tegen FC Twente als een incident”, aldus Labyad, die van mening is dat Utrecht tegen Twente van zichzelf verloren heeft. „Elke ploeg in de Eredivisie heeft wel een keer een offday. PSV heeft die bij SC Heerenveen gehad, wij hadden die vorige week.”

Labyad probeert lering te trekken uit de verliespartij van vorige week en hoopt dat hij en zijn ploeggenoten dat duel gebruiken voor een optimale voorbereiding tegen PSV. “Elke ploeg loopt in deze fase van het seizoen tegen een tegenvaller aan. Dat is heel normaal in het proces waar we in zitten. Het hoort bij de opbouw van een nieuw team. Daar moeten we niet van in de war raken. Het gaat erom wat je ermee doet. Als je zo’n nederlaag te slikken krijgt, dan is ook direct weer iedereen gefocust. Het nadeel is dan een voordeel.”