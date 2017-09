‘Er is geen sprake van een crisis bij Kasper Dolberg’

Marcel Keizer maakt zich geen zorgen om Kasper Dolberg. De negentienjarige aanvaller maakte tegen de amateurs van Scheveningen pas zijn eerste doelpunten van het seizoen en is zijn basisplaats in ieder geval voor nu kwijtgeraakt aan Klaas-Jan Huntelaar. De trainer van Ajax blijft in de Deen geloven.

Keizer geeft in een interview met De Telegraaf aan dat het logisch is dat een jonge speler een terugval krijgt en wijst naar onder anderen Riechedly Bazoer: “Dit zijn situaties waarin alle spelers weleens verzeild raken. Er is geen sprake van een crisis of zo.” Keizer is ervan overtuigd dat Dolberg zich zelf ook niet gek laat maken.

“Kasper is een realistische jongen. Hij begon niet als gehoopt, maar hij blijft werken. Hij is lekker aan het trainen, zodat hij weer lekker in zijn vel komt te zitten. Goals helpen daarbij. Dat is lekker voor hem en goed voor ons. Het komt er echt wel weer aan bij hem.” Ajax neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Vitesse en Huntelaar lijkt weer te starten.

De 76-voudig international van het Nederladns elftal zou dan zijn vijftigste Eredivisiewedstrijd voor Ajax in de Johan Cruijff Arena spelen; in zijn voorgaande 49 duels kwam hij tot 42 goals en 9 assists. Ajax kwam sinds 2016 overignes slechts drie keer tot scoren in drie competitiewedstrijden tegen Vitesse. Tegen geen ploeg die ze in die periode drie keer troffen, scoorden de Amsterdammers minder vaak.