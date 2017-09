‘Toen hij wist dat hij bij PSV zou blijven, ging de knop snel om’

Jeroen Zoet had zijn zinnen gezet op een transfer en werd in verband gebracht met clubs als Benfica, Napoli, Newcastle United, West Ham United, Watford en Crystal Palace. De Eindhovenaren wisten de 26-jarige doelman echter te behouden en daar is Phillip Cocu blij mee, zo laat hij weten aan De Telegraaf.

“Toen Jeroen wist dat hij zou blijven, ging de knop snel om”, aldus Cocu, die stelt dat Zoet ‘niet voor niets’ een van zijn aanvoerders is. De coach geeft aan dat de keeper zich nadrukkelijk roert in de kleedkamer en ‘ook heel actief’ met de ontwikkeling van andere spelers bezig is. “Dat is voor zijn ontwikkeling als speler heel goed.”

“Je stelt dan de vraag: waar kan en moet hij zich nog ontwikkelen om de volgende stap te zetten? Om een topjaar bij PSV te draaien en de concurrentie aan te gaan bij het Nederlands elftal. Ik denk dat dit het juiste moment voor hem is om stappen naar voren te maken”, aldus Cocu. Zoet speelde tot dusverre 166 wedstrijden in het eerste van PSV.