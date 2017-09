Sánchez: ‘Iedereen zei dat ik naar Barcelona moest gaan’

Davinson Sánchez voelt zich goed bij Tottenham Hotspur. In de vier wedstrijden waarin hij meedeed kreeg de club uit Londen slechts vier doelpunten om de oren en daar is de verdediger blij mee, zo vertelt hij aan de Daily Mail. “Je wil het respect van de groep verdienen”, erkent Sánchez.

Caloto

De 21-jarige Colombiaan maakte tegen Burnley (1-1) zijn debuut en kwam daarna in actie tegen Everton (0-3 winst), Borussia Dortmund (3-1 winst) en Swansea City (0-0). Hij kijkt terug op geslaagde eerste wedstrijden: “Als je voor een hoog bedrag bent gehaald en nieuw bent in de groep, dan wil je dat de groep jou meteen vertrouwt. De eerste dagen waren wat onwennig omdat je in je eigen gedachten verzonken was, maar ik kan er nu echt van genieten. We willen er nu echt voor gaan en de Premier League-titel winnen, maar daar zullen we hard voor moeten werken”, aldus Sánchez.

Dat laatste is de enkelvoudig international naar eigen zeggen wel gewend. Sánchez groeide op in Caloto, een gemeente waarin de tientallen jaren durende burgeroorlog logischerwijs het gesprek van de dag was. Al het leed, de economische verliezen en onzekerheid maakten dat Caloto geen makkelijke omgeving was om in op te groeien: “Als je kind bent en je naar school gaat, dan denk je er alleen maar aan hoeveel doelpunten je na schooltijd gaat maken. Je leeft in een ontkenning, maar mijn ouders waren natuurlijk wel ongerust.”

“Het ging hen niet zozeer om geld, maar ze waren wel bezorgd dat ik misschien het verkeerde pad zou bewandelen. Ze werkten bijna ieder uur van de dag om ervoor te zorgen dat ik kon presteren. Mijn vader werkte in een suikerfabriek en mijn moeder zat in de sales”, aldus Sánchez, die begon bij América de Cali. Hij reisde na school twee uur om op de club te komen en werd steevast gebracht door zijn pa: “Hij begon heel vroeg en werkte tot lunchtijd om mij weg te brengen. Zijn offers waren ongelooflijk groot.”

PlayStation

“Het contrast met Londen is groot. Als je de bus hier mist, dan gaat de volgende weer over twee minuten. In Colombia moest je dan gewoon de hele dag wachten. Dat was soms moeilijk, maar het heeft mij geholpen in mijn discipline. Ik zal nooit te laat zijn voor een training omdat ik besef dat de bus zo weg kan zijn. Ik ben trots op de persoon die ik geworden ben.” Sánchez voegt eraan toe dat hij trots is op zijn ouders en dat hij nu een voorbeeld wil zijn voor de jeugd. Daarom heeft hij ook een foundation opgericht die het voor Colombiaanse kinderen mogelijk maakt om te sporten en om aan hun ontwikkeling te werken.

“Veel mensen in Caloto krijgen niet de kans om door te breken. Ik wil een voorbeeld zijn voor die kinderen, wil dat zij beseffen dat je je dromen kunt bereiken. Het is belangrijk om de mentaliteit van jonge mensen te veranderen. We houden allemaal van de PlayStation, maar kinderen mogen dat niet de hele dag door doen. Ga studeren, kleed je om, kijk wat televisie, maar ga daarna ook naar buiten. Het gaat er niet per se om dat we wereldvoetballers willen produceren, maar het gaat meer om de manier van denken over het leven.”

Barcelona

Sánchez ruilde América de Cali op zestienjarige leeftijd in voor Atlético Nacional en met laatstgenoemde club won hij onder meer twee keer de Copa Colombia en één keer de Copa Libertadores. Na dat toernooi maakte hij voor vijf miljoen euro de overstap naar Ajax, maar zoals bekend kon hij ook naar Barcelona. “Iedereen zei tegen mij: ‘je moet naar Barcelona gaan: je bent snel, sterk, technisch, je bent er geknipt voor’. Ik zou eerst voor Barcelona B gaan spelen, maar ik wilde direct op een hoog niveau acteren.”

“Ik heb een fantastische tijd gehad bij Ajax en we bereikten de Europa League-finale. Er is deze zomer veel rumoer geweest, maar Tottenham was de enige club die een bod op tafel legde. Mauricio Pochettino heeft veel impact gehad. Ik zag dat ik hier kon groeien als speler, want Pochettino is echt een geweldige trainer. Hij is naast een geweldige coach ook een geweldig mens. Je kunt met hem lachen, maar je wil ook voor hem vechten”, besluit Sánchez, die het zaterdagmiddag met Tottenham opneemt tegen stadsgenoot West Ham United. Sánchez kostte the Spurs overigens de recordsom van veertig miljoen euro.