‘Het is gewoon leuk om bij Feyenoord te zijn, zo’n grote club’

Miquel Nelom vertrok als D-pupil van Spijkenisse naar Feyenoord en staat nog altijd bij de Rotterdammers onder contract. De linksachter moet Ridgeciano Haps voor zich dulden en heeft derhalve geen basisplaats, maar hij geeft niet op.

De 27-jarige Nelom geeft in een interview met Feyenoord TV aan dat er ‘altijd concurrentie’ is in De Kuip en dat hij dan ook niet anders gewend is: “Ik heb spelers zien komen en gaan. Ik ben er nog steeds en geniet van elk moment dat ik hier speel. Het is gewoon leuk om bij Feyenoord te zijn, zo'n grote club. Het blijft mooi.”

“De trainer maakt z'n keuzes. Ik probeer het hem zo moeilijk mogelijk te maken”, aldus Nelom, die tot dusverre 152 officiële wedstrijden speelde voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en tien assists. Het contract van Nelom loopt na dit seizoen overigens af en het is nog onduidelijk of de club plannen heeft om dat te verlengen.