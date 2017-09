De Jong ontploft in de rust: ‘Zo krijg ik straks een hartaanval’

De Graafschap verspeelde vrijdagavond voor de vijfde keer dit seizoen punten in de Jupiler League, want op bezoek bij FC Volendam werd het 0-0. Henk de Jong was na het einde van de eerste helft not amused en is aardig tekeergegaan in de kleedkamer, zo gaf hij toe tegenover Omroep Gelderland.

De trainer vond de eerste helft ‘waardeloos’: “Heb je staan luisteren achter de deur? Maar ik zal eerlijk zijn, het was dramatisch in de eerste helft. Waardeloos. Bar- en barslecht. Die bescheidenheid die er op zit.. waar hebben we het over?” De supporters van De Graafschap lieten duidelijk merken dat zij ontevreden waren over het spel van de uitploeg.

Een deel van de meegereisde fans begon te fluiten en er werd ‘bloed, zweet en tranen’ gezongen. De Jong, die eerder bij SC Cambuur werkte, vond dat een ‘fantastisch signaal’: “Want het klopte helemaal, het was terecht. Vanaf nu is het alle remmen los, want ik wil niet iedere wedstrijd zo tekeer gaan in de rust.”

De 53-jarige De Jong bezigde voor de camera van FOX Sports soortgelijke teksten: “In de rust ben ik echt ontploft, maar dat kan ik niet iedere week doen, want anders krijg ik straks een hartaanval. De jongens willen. De Graafschap is een club met druk. Wij kunnen voetballen en moeten met het hart spelen. We moeten gewoon op nul beginnen.”