Tien dingen die je moet weten in aanloop naar FC Utrecht - PSV

FC Utrecht presteert de laatste weken enigszins wisselvallig, met twee nederlagen en een zege uit de laatste drie competitieduels. PSV herstelde zich een week geleden van de nederlaag in en tegen Heerenveen door titelverdediger Feyenoord te verslaan. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in Stadion De Galgenwaard, zondagmiddag vanaf 12.30 uur.

o FC Utrecht verloor de laatste negen competitieduels met PSV, thuis en uit, en incasseerde in deze negen ontmoetingen in totaal 26 doelpunten (6 goals voor).

o PSV ontmoet met FC Utrecht de ploeg waar men het vaakst van won in de Eredivisie: 64 keer. Andersom verloor Utrecht vaker van PSV dan van elke andere club.

o De twaalf rode kaarten van FC Utrecht tegen PSV is een Eredivisie-record voor een club tegen een bepaalde tegenstander.

o FC Utrecht hield de nul in de laatste zes thuiswedstrijden in de Eredivisie, een gedeeld clubrecord (eerder in 1990, 2001, 2008 en 2010).

o FC Utrecht stond dit Eredivisie-seizoen in de twee thuisduels samen slechts 2 minuten en 57 seconden niet op voorsprong.

o PSV is de enige Eredivisie-club waarvan Zakaria Labyad al zijn competitieduels verloor: vier keer.

o FC Utrecht presteert dit seizoen zowel qua schoten op doel (38) als schoten op doel tegen (18) beter dan PSV (respectievelijk 34 en 22) en heeft gemiddeld meer balbezit (58%) dan PSV (46%).

o PSV liet in 2017 al in meer uitduels (vijf van de tien) punten liggen dan in 2016 (vier van de zeventien).

o Acht van de laatste tien goals en assists van Gastón Pereiro in de Eredivisie kwamen in duels met teams die in 2016/17 in het linkerrijtje eindigden: zeven treffers, een assist.

o Jeroen Zoet hield in 131 Eredivisie-duels voor PSV vijftig keer de nul; alleen Heurelho Gomes (88) en Hans van Breukelen (106) hadden minder duels nodig voor deze mijlpaal.