Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Feyenoord - NAC Breda

PSV maakte een week geleden een einde aan de goede seizoensstart van Feyenoord, dat de vier eerste competitieduels in winst had omgezet. NAC Breda boekte pas op de vijfde speeldag ten koste van FC Groningen pas de eerste competitiezege van het seizoen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in De Kuip, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

o Geen enkele club ontving vaker een tegenstander in de Eredivisie zonder te verliezen dan Feyenoord tegen NAC Breda (35 zeges, 13 remises).

o De reeks van 35 thuiszeges van Feyenoord tegen NAC Breda is een gedeeld clubrecord. De Rotterdammers wonnen in eigen huis alleen van Willem II ook 35 keer in de Eredivisie.

o Feyenoord sloot de laatste dertien competitieduels in eigen huis winnend af. Slechts eenmaal in de laatste veertig jaar zette de club een betere reeks neer (15, in 2002-2003).

o Feyenoord maakte afgelopen seizoen zestien procent van zijn Eredivisie-doelpunten in de twee thuisduels tegen promovendi (14 van de 86; 8-0 tegen Go Ahead Eagles en 6-1 tegen Sparta Rotterdam).

o Alleen Joop Böckling (negentien goals voor Haarlem) en Wim Jansen (achttien goals voor Feyenoord) maakten ooit meer Eredivisie-doelpunten op rij voor één club enkel in thuisduels dan Jens Toornstra (zeventien goals).

o Geen speler in de huidige Feyenoord-selectie maakte meer Eredivisie-goals tegen NAC Breda dan Michiel Kramer (vier goals), die in alle drie duels tegen zijn oude club trefzeker was.

o Giovanni van Bronckhorst noteerde als Feyenoord-speler tegen geen enkele club in de Eredivisie meer zeges (negen) of doelpunten (drie) dan tegen NAC Breda.

o NAC Breda verloor de eerste twee uitwedstrijden van het seizoen. De laatste keer dat de club de eerste drie uitduels verloor was in 2003/04.

o NAC Breda incasseerde dit seizoen meer Eredivisie-doelpunten met het hoofd dan elke andere ploeg: vier. Geen enkele club scoorde in de eerste vijf duels vaker koppend dan tegenstander Feyenoord: drie.

o Thierry Ambrose kwam in de laatste twee duels van NAC Breda tot slechts één doelpoging: de gestopte strafschop tegen AZ.