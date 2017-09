Foutloos FC Porto scoort erop los in duel met zeven doelpunten

FC Porto blijft ongeslagen in de Liga NOS. Het team van Sérgio Conceição had vrijdagavond geen kind aan promovendus Portimonense, de nummer veertien van het klassement, en won met 5-2. Os Dragões hebben na zeven speelronde 21 punten verzameld en dat zijn er drie meer dan Sporting Portugal, maar de runner-up komt zaterdagavond nog in actie tegen Moreirense.

Porto had de zege al gauw in de tas, want binnen 25 minuten stond het 3-0. Ívan Marcano opende de score door na een hoekschop raak te volleren en Vincent Aboubakar was met een rake rebound verantwoordelijk voor de margeverdubbeling. Moussa Marega maakte er vervolgens 3-0 van, door met een chip af te ronden na een mooie actie en dito steekpass van voormalig FC Twente-aanvaller Jesús Corona.

De koploper van de Liga NOS zat op rozen, maar Portimonense deed voor rust nog wel wat terug in de persoon van linkshalf Shoya Nakajima. In de tweede helft zouden er nog drie treffers vallen: doelman Ricardo Ferreira ging niet vrijuit bij de 4-1 van Yacine Brahimi en de Algerijn scoorde tevens de 5-1. Hij rondde af na een aanval die hij zelf had opgezet. Het slotakkoord was aan Rúben Fernandes, die de tweede van Portimonense maakte.