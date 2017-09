‘Je moet naar de toekomst kijken, of dat nou bij Ajax is of ergens anders’

Amin Younes heeft het naar zijn zin bij Ajax, de club waar hij tot volgend jaar zomer onder contract staat. De Amsterdammers hebben de optie om de samenwerking met de linksbuiten met een jaar te verlengen en Younes zou dat geen probleem vinden. De Duitser geniet van de kwaliteiten van zijn teamgenoten bij Ajax.

"Ik heb nog een contract voor twee jaar. Dus ik moet dan in gesprek met de club", zegt de 24-jarige Younes, die ruim twee seizoenen en 91 wedstrijden bij Ajax achter de rug heeft, in gesprek met Ziggo Sport. "Twee jaar kan snel gaan. Je moet naar de toekomst kijken. Of dat nou bij Ajax is, of ergens anders. Ik voel me hier nog steeds fantastisch. Ik vind het leuk om in Amsterdam te zijn."

Directeur spelersbeleid Marc Overmars maakte deze zomer duidelijk dat hij graag een vleugelspeler wilde toevoegen bij Ajax, maar de Duits international heeft zich nooit zorgen gemaakt over zijn status bij de Amsterdammers: "Nee, helemaal niet. Ik ben gekomen toen Viktor Fischer en Anwar El Ghazi hier nog waren. Ik vind het leuk als er goede spelers naar Ajax komen. Dan word ik ook beter. Dat is voetbal. Concurrentie is goed."

Younes zegt dat meer kwaliteit in het team zorgt voor betere prestaties: "Als je alleen bent en geen concurrentie hebt, is het niet leuk. Dat zie ik nu ook bij Duitsland, waar heel goede spelers staan. Julian Draxler en Mesut Özil. Dat zijn weergaloze spelers. Daar wil je gewoon mee spelen. Je wilt het ze moeilijk maken. Bij Ajax is dat ook", concludeert de dribbelaar.