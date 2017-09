Fout El Ghazi leidt doelpuntenfestijn van ijzersterk AS Monaco in

AS Monaco heeft vrijdagavond geen spaan heel gelaten van Lille. De regerend landskampioen van Frankrijk had in de beginfase moeite om een gaatje te vinden in de defensie van de thuisploeg, maar na een kolossale inschattingsfout van Anwar El Ghazi ging het lopen voor de Monegasken: 0-4. Door de riante zege blijft Monaco bovenin de Ligue 1 meedoen, terwijl Lille zich in de onderste regionen van de competitie bevindt.

Er was de eerste twintig minuten geen vuiltje aan de lucht voor Lille, dat de ploeg van Leonardo Jardim weinig kansen gunde. El Ghazi zorgde echter voor de onbedoelde ommekeer, door de bal precies in de voeten van Stevan Jovetic te spelen. De aanvaller wist wel raad met de slechte terugspeelbal van El Ghazi en schoot het leer op knappe wijze achter doelman Mike Maignan.

Vlak daarna maakte Rachid Ghezzal na een goed uitgespeelde aanval de 0-2 en Radamel Falcao besliste vlak na rust vroegtijdig het duel door koppend de rebound te benutten. De Colombiaanse aanvaller kon een kwartier voor tijd wederom juichen, nadat hij een strafschop gedecideerd verzilverde. Monaco is nu koploper in de Ligue 1, samen met Paris Saint-Germain, dat zaterdag nog in actie moet komen tegen Montpellier.