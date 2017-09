Robben heeft na blunder weinig aan recorddoelpunt

Bayern München heeft voor de tweede keer dit seizoen punten laten liggen in de Bundesliga. Der Rekordmeister speelde vrijdagavond gelijk tegen VfL Wolfsburg (2-2) en Arjen Robben maakte de tweede Beierse treffer. Het was voor de aanvaller zijn 92e Bundesliga-doelpunt en enkel Giovane Elber was als buitenlander net zo vaak in de competitie voor Bayern trefzeker als Robben.

De international van het Nederlands elftal ontving de bal na 42 minuten van Rafinha en schoot vervolgens via de hakken van de verdediger raak: 2-0. Het doelpunt zou nog op de naam van Rafinha gezet kunnen worden, maar Bayern zelf wees Robben aan als de doelpuntenmaker. De zege leek daarmee wel in de tas te zitten voor Carlo Ancelotti en co, maar na de pauze ging het toch nog mis. Doelman Sven Ulreich verkeek zich op een vrije trap van Maximilian Arnold en stond daarmee de 2-1 toe, waarna Daniel Didavi de bezoekers aan een punt hielp.

Wat een BLUNDER van Sven Ulreich! 🇩🇪😱 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 22 september 2017

De Duitse middenvelder liep na 83 minuten tegen een voorzet van Paul Verhaegh aan en kopte de bal via de paal voorbij Ulreich, die de geblesseerde Manuel Neuer tussen de palen vervangt bij Bayern. Ancelotti probeerde met Kingsley Coman en James Rodríguez als invallers binnen de lijnen nog wat te forceren, maar het bleef bij 2-2 in de Allianz Arena. De score was overigens geopend door Robert Lewandowski, die na licht contact met Marcel Tisserand naar het gras was gegaan, een strafschop verdiende en het buitenkansje zelf benutte.

De videoscheidsrechter besloot niet in te grijpen en dus ging Bayern na 33 minuten aan de leiding. Wolfsburg had zich een half uur lang kranig verweerd, maar na de 1-0 en 2-0 leek het duel gespeeld. Die Wölfe, waarbij Riechedly Bazoer na 85 minuten in het veld kwam voor Divock Origi, knokten zich na de pauze dus alsnog terug tot een punt en staan nu met zes punten op de elfde plaats in de Bundesliga. Bayern heeft evenveel punten als Borussia Dortmund, maar de koploper van Peter Bosz kan zaterdag uitlopen.