Ajax behoudt koppositie; Fortuna geeft AZ pak slaag

MVV Maastricht is er niet in geslaagd om de koppositie tijdelijk over te nemen van de beloften van Ajax. De Sterrendragers bleven vrijdagavond op een gelijkspel steken tegen SC Cambuur (1-1) en worden gepasseerd door Fortuna Sittard en FC Oss. De Graafschap leed intussen wederom puntverlies, dit keer bij FC Volendam (0-0).

MVV Maastricht - SC Cambuur 1-1

MVV had de eerste plaats kunnen overnemen van Jong Ajax, maar slaagde dus niet in die missie. Het team van Ron Elsen begon nog wel zo goed, want na 25 minuten maakte Jonathan Okita er met een kopbal 1-0 van. De thuisploeg raakte hierna nog de paal, terwijl aan de andere kant Karim Rossi met een stift dicht bij de gelijkmaker was. In de tweede helft ontsnapte Cambuur na een uur aan een dubbele achterstand toen Robbert Schilder zijn eigen lat raakte en zes minuten later stond het opeens 1-1: de ingevallen Martijn Barto scoorde na voorbereidend werk van Rossi. Hierna raakte Kevin van Kippersluis nog de lat, maar het bleef uiteindelijk bij een 1-1 gelijkspel in De Geusselt. MVV sloot het duel door een rode kaart voor Steven Pereira overigens met tien man af.

Almere City FC - FC Oss 2-2

FC Oss dacht de zege in een tijdsbestek van zeven minuten wel veilig te hebben gesteld, want Istvan Bakx opende na 29 minuten met een hard schot de score en even later maakte Richard van der Venne er met een kopbal 0-2 van. Van der Venne was daarvoor al dicht bij een doelpunt geweest, maar toen stuitte hij op Chiel Kramer. Na de pauze deed Almere wat terug: Dennis van der Heijden schoot een afvallende bal uit een hoekschop tegen de touwen. Almere ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg kansen via onder anderen Arsenio Valpoort, maar de bezoekers van Oss leken vol te houden. Leken, want Van der Heijden maakte er in de slotfase met een kopbal toch nog 2-2 van.

Fortuna Sittard - Jong AZ 5-1

Fortuna had geen kind aan de beloften van AZ en staat nu op de tweede plaats in de Jupiler League. De Limburgers keken bij rust tegen een 4-1 voorsprong aan en Lisandro Semedo maakte het enige doelpunt van het tweede bedrijf. De score was geopend door Djibril Dianessy en hij maakte er na een kwartier, vanaf elf meter, ook 2-0 van. Tijani Reijnders deed hierna wat terug, maar AZ bleek niet in staat om het spannender te maken. Semedo maakte er 3-1 van en de jonge aanvoerder Perr Schuurs schoot de 4-1 tegen de touwen. Het slotakkoord kwam als gezegd van voormalig Sporting Portugal-aanvaller Semedo.

FC Emmen - Go Ahead Eagles 0-0

De thuisploeg deed zichzelf vrijdagavond tekort door in de eerste helft niet tot scoren te komen. Onder anderen Glenn Bijl, Alexander Bannink en Cas Peters faalden om de kansen te verzilveren, mede door goede ingrepen van doelman Sonny Stevens. In de tweede helft was Dennis Telgenkamp op zijn beurt belangrijk voor de ploeg van Dick Lukkien door Sam Hendriks van scoren te beletten. Na negentig minuten spelen stond de 0-0 nog steeds op het scorebord, waardoor Emmen nu vijf competitiewedstrijden op rij gelijk heeft gespeeld.

FC Volendam - De Graafschap 0-0

Spectaculair was de eerste helft tussen Volendam en De Graafschap niet te noemen, aangezien beide ploegen nauwelijks grote mogelijkheden creëerden. De thuisploeg had de meeste aansprak op een voorsprong, maar onder anderen Luis Pedro en Erik Schouten konden Filip Bednarek niet passeren. Na de onderbreking waren de Superboeren het dichtst bij de openingstreffer, aangezien Sjoerd Ars met een vlammend schot de lat trof. Door de puntendeling heeft Volendam slechts drie punten uit zes wedstrijden behaald, terwijl De Graafschap in hetzelfde aantal duels negen punten bij elkaar gesprokkeld.

FC Eindhoven - FC Den Bosch 0-1

De bezoekers kwamen na twintig minuten op voorsprong via Sven Blummel, die zwak uitverdedigen van de Eindhovenaren afstrafte en de 0-1 produceerde. De uitploeg kreeg daarna verschillende mogelijkheden om de marge te verdubbelen, zoals een goede scoringskans voor opnieuw Blummel, maar de formatie van Wil Boessen kon geen doel treffen. De thuisploeg werd sterker en sterker, maar onder anderen Jellert van Landschoot en Branco van den Boomen hadden het vizier niet op scherp staan. Door de minimale zege klimt Den Bosch naar de middenmoot, terwijl Eindhoven naar de onderste regionen van de Jupiler League afdaalt.