Balotelli blijft scoren voor Nice; Sneijder verbijt zich op de bank

OGC Nice blijft kwakkelen in de Ligue 1. De ploeg van trainer Lucien Favre incasseerde vrijdagavond tegen SCO Angers in de eerste helft twee doelpunten, maar kon uiteindelijk toch weer langszij komen via Mario Balotelli en een eigen doelpunt (2-2), waardoor les Aiglons in de middenmoot van de competitie blijven steken met tien punten uit zeven wedstrijden.

De uitploeg was in de eerste helft duidelijk de betere, wat na twaalf minuten leidde tot de openingstreffer: Mateo Pavlovic kopte een goed genomen vrije trap van Angelo Fulgini langs doelman Yoan Cardinale. Na een halfuur stond het alweer 0-2 voor de bezoekers, nadat Yoann Andreu opstoomde op de linkerflank en aanvaller Karl Toko Ekambi volledig vrij zag staan in het strafschopgebied, waardoor het leer simpel kon worden binnengetikt.

Balotelli maakte het vlak voor rust weer spannend: de spits mocht aanleggen vanaf elf meter en faalde niet, waardoor de Italiaan nu vijftien keer gescoord heeft in vijftien thuiswedstrijden voor Nice. Laat in de tweede helft kwamen de manschappen van Favre, die Wesley Sneijder de hele wedstrijd op de bank hield, op gelijke hoogte door een ongelukkig eigen doelpunt van Ismaël Traoré: 2-2. Verder kwam de thuisploeg niet, waardoor beide teams genoegen moesten nemen met een punt.