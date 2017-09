Zoon van Trump ambieert profcarrière en meldt zich bij ‘United’

Christian Pulisic wordt beschouwd als de toekomstige ster van het nationale team. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler wordt door Peter Bosz, zijn trainer bij Borussia Dortmund, zelfs getipt als winnaar van de prestigieuze Golden Boy-award. Hoewel Pulisic pas negentien is, vermaken de Amerikaanse media zich nu al met een nieuwe ‘rijzende ster’ in het voetbal.

Vrijdag kwam immers naar buiten dat de zoon van president Donald Trump en first lady Melania Trump, de elfjarige Barron, aan de slag is gegaan bij de Onder-12 van D.C. United. De presidentszoon, die als beste als middenvelder uit de voeten kan, heeft al vier wedstrijden gespeeld voor de club uit Washington, waarvan het eerste uitkomt in de MLS.

Barron speelt bij United met rugnummer 81 en kan zaterdag zijn vijfde wedstrijd voor de club spelen. D.C. neemt het dan op tegen de leeftijdsgenoten van Pennsylvania Classics.