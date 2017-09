Pleidooi voor puntenaftrek PSG: ‘In Qatar lachen ze om boetes’

Paris Saint-Germain deed de voetbalwereld afgelopen zomer versteld staan door Neymar van Barcelona te halen voor 222 miljoen euro en AS Monaco 180 miljoen euro te beloven voor Kylian Mbappé. Hans-Joachim Watzke, directeur van Borussia Dortmund, zegt in gesprek met T-online dat de UEFA de regels strikt moet gaan hanteren en PSG moet straffen.

Door de hoge transfersommen wordt onderzocht of PSG zich aan de regels aangaande Financial Fair Play heeft gehouden en als de club de regels heeft overtreden, kan PSG uit de Champions League worden geweerd. Op de vraag hoe de UEFA kan voorkomen dat clubs gigantisch veel geld uitgeven aan transfers, antwoordt Watzke gedecideerd: "Ik weet het niet. Dit is aan de UEFA en ze kunnen hiervoor goed gekwalificeerde advocaten in dienst nemen."

"Maar wat ze niet moeten doen, is hen beboeten. Het is de grootste nonsens ooit om PSG te beboeten. In Qatar lachen ze daarom." Watzke heeft naar eigen zeggen een goed alternatief voor geldboetes: "Puntenaftrek. De wereld zal er dan anders uitzien. Maar dat is een zaak voor de UEFA", aldus de Duitser, die ook vindt dat de Europese voetbalbond beter moet kijken naar de geldstromen van clubs vandaag de dag.

Watzke noemt wederom PSG als dubieus voorbeeld: "Je kan clubs vertellen dat ze slechts een bepaald bedrag van hun sponsor of eigenaar mogen krijgen en meer niet. Maar kijk bijvoorbeeld naar Qatar. Ze kunnen dan weer één van hun vele industrieën inzetten. En bij twijfel kunnen ze ook nog sponsor worden van PSG. Zo kunnen ze nog steeds honderden miljoenen krijgen."