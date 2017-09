Kluivert ambieert ‘grote Oranje’: ‘Een doelstelling voor later dit seizoen’

Justin Kluivert is een vaste kracht bij Jong Oranje, maar de aanvaller van Ajax steekt niet onder stoelen of banken dat hij af en toe denkt aan het grote Oranje. De zoon van Patrick Kluivert, die 79 interlands speelde namens Nederland en daarin 40 keer tot scoren kwam, heeft als doelstelling dat hij aan het eind van het seizoen wil worden opgeroepen voor het Nederlands elftal.

"Ik zit nu bij Jong Oranje, daar kan ik mezelf laten zien. En dan misschien wel een keer mee met het grote Oranje. Dat lijkt me een doelstelling voor later dit seizoen. Ik werk er hard voor", zegt de achttienjarige Kluivert in gesprek met Ajax TV. De jonge aanvaller van de Amsterdammers zegt dat hij nog niet tevreden is over zijn prestaties en dat vooral qua rendement er wat te verbeteren valt: "Als buitenspeler moet je meer rendement hebben dan ik momenteel heb."

"Ik weet waar ik aan moet werken en kijk ernaar uit om dat te verbeteren", aldus Kluivert, die in 28 wedstrijden voor het eerste van Ajax is gekomen tot 2 doelpunten en 6 assists. "Ik praat erover met vrienden en familieleden. En soms heb ik het er ook met de trainers over. Het is alleen maar goed om te communiceren. Dan ben je meer op je gemak en kan je meer je ding doen", besluit de jongeling.