Guardiola sluit zich aan bij Mourinho: ‘Dit kun je je niet voorstellen’

José Mourinho is niet blij met de EFL Cup, die om sponsorredenen officieel de Carabao Cup heet. De manager van Manchester United zei donderdag dat het Engelse voetbal ‘kan overleven’ zonder dit bekertoernooi en is niet de enige die er zo over denkt, want ook Josep Guardiola zou de EFL Cup missen als kiespijn.

“Het is een goede prijs als je hem wint, maar je verspeelt er veel energie mee”, vertelde de manager van Manchester City vrijdag op de persconferentie, daags voor de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. The Citizens wonnen woensdag met 1-2 van West Bromwich Albion en Guardiola had voor deze wedstrijd acht wijzigingen doorgevoerd in de basis.

“Je kunt het je eigenlijk niet bedenken dat je negentig minuten lang tegen Tony Pulis speelt bij West Bromwich, vervolgens drie, vier uur lang in de bus zit naar huis om drie dagen later tegen Crystal Palace te spelen. Drie dagen daarna moet je weer tegen Shakhtar Donetsk en drie, vier dagen later moet je naar Stamford Bridge. Dat betekent veel verspilde energie voor de managers, maar dat wisten we van tevoren”, aldus Guardiola.

“Ik klaag dus niet. Als we moeten spelen, dan moeten we spelen. Als je aan een competitie meedoet, dan moet je spelen. Maar als je de EFL Cup wint, dan is die prijs oké, maar later geven mensen weinig meer om die prijs”, zo wordt Pep geciteerd door Sky Sports. Met Man City staat hij momenteel, na vijf speelronden, op een gedeelde eerste plaats in de Premier League.