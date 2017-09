‘Als ik zeg dat ik erbij zit en Keizer besluit anders, dan sta ik voor lul'

Frenkie de Jong behoort de laatste weken tot de smaakmakers bij Ajax. De middenvelder wordt veelal geroemd om zijn frivole spel en had in de laatste competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1) een basisplek. De Jong hoopt ook zondag tegen Vitesse vanaf het eerste fluitsignaal te mogen beginnen, maar rekent nergens op.

De Jong heeft meegekregen dat de buitenwereld enthousiast is over zijn optredens. "Het is natuurlijk leuk wanneer mensen positief over je zijn en daar ben ik blij mee, maar ik moet elke wedstrijd goed voetballen zodat ik de basis kan blijven halen", vertelt hij aan RTV Noord-Holland. "Als ik nu zeg dat ik erbij zit tegen Vitesse en de trainer (Marcel Keizer, red.) besluit toch anders, dan sta ik voor lul", lacht hij. "Dus dat doe ik niet. Ik hoop het natuurlijk wel."

Vitesse blameerde zich midweeks in het bekertoernooi tegen AVV Swift en zint op eerherstel. Matthijs de Ligt noemt de nederlaag 'niet goed' van Vitesse. "Als titelhouder mag je niet verliezen van Swift. Maar Vitesse is een goede ploeg die vorig jaar stappen heeft gezet. Het zal een lastige wedstrijd worden", voorspelt de verdediger van Ajax. Hij verwacht revanchegevoelens bij de tegenstander. "Zij willen nu iets laten zien, nadat ze van Swift hebben verloren."