Nominaties voor Ronaldo, Messi, Neymar en Martens voor prijs ‘The Best’

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar maken kansen om gekroond te worden tot beste speler van het jaar 2017. De spelers van respectievelijk Real Madrid, Barcelona en Paris Saint-Germain zijn genomineerd voor de prijs Best FIFA Men's Player, maakt de wereldvoetbalbond vrijdagmiddag bekend. Bij de vrouwen dingen Deyna Castellanos (Santa Clarita Blue Heat), Carli Lloyd (Manchester City) en Lieke Martens (Barcelona) mee naar de trofee. Ook Sarina Wiegman maakt kans op eremetaal.

Sinds de afsplitsing van de Ballon d'Or reikt de FIFA jaarlijks zijn eigen prijzen uit. Vorig jaar legde Ronaldo beslag op de trofee; Messi werd tweede en Antoine Griezmann eindigde als derde. Lloyd werd toen verkozen tot de beste vrouwelijke speelster en heeft nu dus ook een plek in de top drie bemachtigd. Over ruim een maand, op 23 oktober, worden de winnaars bekendgemaakt in Londen.

Massimiliano Allegri, Antonio Conte en Zinédine Zidane maken kans om tot beste trainer verkozen te worden. Bij de vrouwenteams gaat het om Deens bondscoach Nils Nielsen, Gérard Prêcheur van Olympique Lyon en Wiegman, die het Nederlands elftal naar de EK-titel leidde. Gianluigi Buffon, Manuel Neuer of Keylor Navas wordt de Keeper van het Jaar; voor de overige linies wordt geen speciale prijs in acht genomen.