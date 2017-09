Enzo Zidane wil misère van vader vergroten: ‘Het wordt vreemd’

Als het aan Enzo Zidane ligt, krijgt Real Madrid zaterdag een nieuwe tegenvaller te verwerken. De regerend kampioen van Spanje gaat op bezoek bij Deportivo Alavés, dat na vijf wedstrijden nog geen punt heeft gepakt in LaLiga. Real won slechts een van de laatste vier competitieduels en Zidane weet dat de ploeg van zijn vader kwetsbaar is.

Via de officiële kanalen van Alavés vertelt Zidane, die deze zomer overkwam van Real Madrid, dat hij hoopt op minstens een punt tegen de Koninklijke. "Het wordt vreemd. Mijn hele leven draaide om Real Madrid. Ik speelde daar al vanaf mijn achtste", geeft de 22-jarige aanvallende middenvelder aan. "Ik heb alle leeftijdsgroepen doorlopen. Het wordt een bijzondere wedstrijd. Het is apart, maar dat is goed."

"Ik heb bij Alavés een warm welkom gekregen en deze club heeft me geholpen. Dat is belangrijk voor iemand die zijn leven omgooit. Ik heb nog nooit zo ver van mijn familie gewoond. Ik heb me goed kunnen aanpassen", concludeert Enzo Zidane. Vader Zinédine, de trainer van Real Madrid, hoopt niet dat zijn zoon tot scoren komt. "Want dit gaat echt ergens om", citeren de Spaanse media. "Ik ben wel blij voor hem. Hij is goed bezig en zit in een sterke spelersgroep. Morgen doet hij zijn best voor Alavés en ik voor Real Madrid."