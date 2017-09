Kluivert: ‘Nu speelt hij bij Ajax, dus dan kijk ik wel tegen zo iemand op’

Klaas-Jan Huntelaar keerde afgelopen transferzomer terug bij Ajax en mag zich de meest ervaren speler uit de selectie van de Amsterdammers noemen. Justin Kluivert moet de spits vanaf de rechterflank van aanvoer voorzien en zegt een goede klik te hebben met de Oranje-international. Ook zegt de jeugdinternational enorm op te kijken naar 34-jarige Huntelaar.

"Hij is er dit jaar bijgekomen, daarvoor kende ik hem nog niet zo goed. Maar toen hij er was klikte het wel. Ook in de groep merk je dat hij heel grappig, leuk en aardig is”, aldus de buitenspeler van Ajax tegenover NUsport. Kluivert zegt op te kijken tegen de spits die dit seizoen al drie keer scoorde in de Eredivisie. "Ja, zeker weten. Hij heeft een mooie carrière achter de rug. Nu speelt hij bij Ajax, dus dan kijk ik wel tegen zo iemand op, ja.”

Huntelaar kreeg vorige week zondag tegen ADO Den Haag de voorkeur boven Kasper Dolberg in de punt van de aanval. De Deen mocht woensdag tegen Scheveningen (1-5) de negentig minuten volmaken en naar verwachting is het zondag tegen Vitesse weer de beurt aan Huntelaar. "In de kleedkamer wordt er niet zozeer over gesproken”, aldus Kluivert. “Het zijn twee hele goede spitsen en ik ben over allebei tevreden. Het is een mooie strijd en dat is alleen maar goed.”