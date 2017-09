Bilal Basacikoglu: ‘Het ging helemaal verkeerd tegen meneer Kuwas’

Deze week kan in de FIFA18 Xperience op Utrecht Centraal de nieuwe game van EA Sports voor het eerst gespeeld worden. Voetballers van verschillende clubs komen op het evenement af en Voetbalzone is de hele week aanwezig om hen het hemd van het lijf te vragen over FIFA18 en hun prestaties op het veld. Onder meer Bilal Basacikoglu was te gast op de openingsdag en Justus vroeg hem onder meer naar zijn aanblijven in Rotterdam.