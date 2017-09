'Het moet voor NAC mooi zijn om die jongens in hun selectie te hebben’

Nadat Feyenoord voor het eerst sinds lange tijd twee keer achter elkaar onderuit ging tegen Manchester City (0-4) en PSV (1-0), boekte de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst afgelopen woensdag een 2-0 overwinning op ADO Den Haag in de KNVB Beker. Zaterdagavond wacht de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Tegen de promovendus moet de regerend landskampioen het nog altijd stellen zonder de geblesseerden Nicolai Jörgensen, Sven van Beek en Bart Nieuwkoop.

In De Kuip moet Feyenoord het ook doen zonder Steven Berghuis, die een schorsing uitzit. De buitenspeler zal vervangen worden door Sam Larsson of Bilal Basacikoglu. “Ik viel na drie weken blessureleed alweer in tegen PSV en ADO'', laat Basacikoglu weten tegenover het Algemeen Dagblad. “Ik voel vertrouwen onder deze trainer. Ook vorig seizoen kreeg ik altijd mijn kansen. Ja, veelal als wisselspeler, maar grote clubs hebben nou eenmaal veel spelers tot hun beschikking.''

In aanloop naar het duel met de ploeg van trainer Stijn Vreven, benadrukt Van Bronckhorst de wisselvalligheid bij de tegenstander. "NAC heeft een jonge, frivole ploeg. Met goede en mindere periodes. Dat hoort bij de leeftijd van die talenten," citeert RTV Rijnmond Van Bronckhorst. “NAC heeft veel spelers van Manchester City. Het moet voor NAC mooi zijn om die jongens in hun selectie te hebben, zoals Girona dat in Spanje bijvoorbeeld ook heeft door een samenwerkingsverband met City.''

Waar NAC Breda door Achilles ’29 werd uitgeschakeld in de KNVB Beker, bereikte Feyenoord wel de volgende ronde en daarin treft het de amateurs van Swift, die woensdag voor een enorme stunt zorgden door Vitesse uit te schakelen. "Blij dat we weer een keer een amateurclub loten”, aldus Van Bronckhorst. “Dat biedt de kans om wat spelers rust te geven. De laatste keer tegen amateurs was onder Fred Rutten, tegen Hoek. Toen ben ik nog gaan scouten bij Deltasport-Hoek."