Kunstgrasclubs stellen eisen: ‘Identiek veld, zelfde bal, overal open dak’

Sparta Rotterdam is bereid om mee te werken aan een Eredivisie zonder kunstgras, maar stelt wel eisen. Volgens de club uit Spangen moeten de speelomstandigheden op meerdere vlakken gelijk worden getrokken in de competitie en moeten de tv-gelden eerlijker worden verdeeld. De zeven 'kunstgrasclubs' van de Eredivisie zijn op dit moment met elkaar in gesprek over zulke voorwaarden.

Manfred Laros, de algemeen directeur van Sparta, is een van de afgevaardigden bij het overleg. "We willen met zijn allen meedenken over de toekomst van ons voetbal. En als daarin echt gras vereist wordt, prima. Maar dan wel onder bepaalde voorwaarden", benadrukt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Behalve een meer gelijke verdeling van de tv-gelden denkt Laros aan de omstandigheden tijdens competitiewedstrijden.

"Om een eerlijk competitieverloop te krijgen zou dan elke club op een identiek veld moeten spelen. Maar ook met een zelfde bal. En niet meer onder een gesloten, maar onder een open dak", somt de beleidsbepaler van Sparta op. "Kortom, dat de omstandigheden overal en altijd hetzelfde zijn. Over dat soort zaken praten we nu." Eerder deze week gingen de achttien Eredivisieclubs unaniem akkoord met de vorming van de zogenaamde 'Werkgroep Kunstgras', die een verbod moet onderzoeken. De werkgroep wil voor 12 december met voorstellen komen waarover gestemd kan worden.