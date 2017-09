‘We spreken elkaar weleens bij Oranje, ik vind het fijn dat hij contact opnam’

Luuk de Jong waardeert het gebaar van Steven Berghuis na de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord (1-0) van zondag. De spits van de Eindhovenaren moest de strijd staken in de eerste helft na een tackle van de buitenspeler van Feyenoord. Het leverde De Jong gekneusde ribben op, waardoor hij zondag ook ontbreekt tegen FC Utrecht. Na het duel belde Berghuis zijn collega op.

"Ik ken Stevie nog van FC Twente, waar we samenspeelden", vertelt De Jong vrijdag aan Omroep Brabant. Volgens De Jong was Berghuis geschrokken van het incident. De ochtend na de topper nam de Feyenoorder contact op met zijn ex-ploeggenoot. "Hij vroeg me hoe het ging. Je merkte dat het niet met opzet was, maar het was heel ongelukkig. Als je met zo'n snelheid inkomt, is het natuurlijk altijd gevaarlijk. Maar ik ken hem een beetje. We hebben ook weleens contact bij het Nederlands elftal. Ik vind het heel fijn dat hij contact met me opnam."

"Het enige wat ik kan doen, is de knop omzetten en me focussen op mijn herstel. Ik zal hier ook weer sterker uitkomen. Dat is het enige wat ik mee kan nemen", aldus De Jong. De spits heeft de training bij PSV hervat, al reist hij niet met de selectie af naar De Galgenwaard. Daartegenover staat dat PSV weer kan beschikken over de van een schorsing teruggekeerde Hirving Lozano. Berghuis, die geel kreeg voor de overtreding en later in de wedstrijd zijn tweede prent ontving, zit een schorsing van één wedstrijd uit.