De Boer krijgt steun van ex-pupil: ‘Hij had meer tijd moeten krijgen’

Wilfried Zaha kan zich niet vinden in het ontslag van Frank de Boer bij Crystal Palace. De oefenmeester hield het slechts 77 dagen vol op Selhurst Park en werd na vijf officiële nederlagen de laan uitgestuurd. Inmiddels heeft Roy Hodgson de leiding over de ploeg, maar Zaha zou het niet erg hebben gevonden als het bestuur De Boer het vertrouwen bleef geven.

De aanvaller speelde negentig minuten in de seizoensopener tegen Huddersfield Town (0-3), maar hield een blessure over aan die wedstrijd. Sindsdien staat Zaha aan de kant; vanaf de tribune zag hij zijn ploeg stuntelen in de competitie. "Ik vind dat hij iets meer tijd had moeten krijgen", vertelt de 24-jarige Engelsman vrijdag in de Engelse pers. "Het is niet makkelijk om onze speelstijl te veranderen van de manier waarop we speelden naar de manier waarop we nu spelen. Maar het voetbal is een meedogenloze wereld. Als je geen resultaten boekt, dan word je ontslagen. Dat moet je maar accepteren."

Crystal Palace staat voor een loodzwaar programma in de competitie, met wedstrijden tegen Manchester City (uit), Manchester United (uit) en Chelsea (thuis). Volgens Zaha, die spoedig zijn rentree hoopt te maken, is er perspectief op de eerste punten van het seizoen. "Je weet het nooit. We kunnen een doelpunt maken en dan als gekken gaan verdedigen", lacht Zaha, doelend op het duel met Manchester City van zaterdag. "We wonnen ook op bezoek bij Chelsea (in april, red.) en dat had ook niemand zien aankomen. We moeten dus gewoon alles geven. Als we verliezen, dan komt dat omdat zij een fantastische ploeg hebben."