‘Sinds mijn komst naar Ajax heb ik nog geen prijs gepakt, dat prikkelt me’

Ajax is onder trainer Marcel Keizer niet goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Nadat de Amsterdammers zich niet wisten te plaatsen voor de Champions League, werd ook de Europa League niet bereikt. In de competitie werd al verloren van Heracles Almelo, terwijl Ajax vorig weekend tegen ADO Den Haag niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel. Nick Viergever baalt van de zwakke start.

Net zoals de resultaten niet om over naar huis te schrijven zijn, loopt het ook voetballend nog niet op rolletjes bij Ajax. "Net als iedereen had ook ik gehoopt dat we verder zouden zijn. Er is nu sprake van een klein dalletje", zegt de verdediger tegenover Ajax Life "Als team hebben we een verwachtingspatroon neergezet. Je wilt zelf zo snel mogelijk terug naar dat basisniveau, maar nu hebben we vooral nog het gevoel dat we eerst maar eens naar dat niveau toe moeten groeien."

Ajax strijdt dit seizoen voor twee prijzen: de landstitel en de KNVB Beker. Viergever vindt het hoog tijd dat hij en zijn ploeggenoten eindelijk weer eens een prijs in de wacht slepen. "Sinds mijn komst naar Ajax heb ik nog geen prijs gepakt. Dat prikkelt me, ja. Ik ben hierheen gekomen om prijzen te winnen. Tweede plaatsen zijn dramatisch. Het is leuk om telkens tot de laatste speelronde mee te doen, maar daar koop je helemaal niets voor als je tweede wordt."