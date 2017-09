Cocu baalt van wisselvalligheid: ‘Iedereen weet dat hij goed kan voetballen’

Daags na de overwinning op SDC Putten in het bekertoernooi (0-4) verlegt PSV de aandacht naar de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht van zondag. Phillip Cocu verwacht een 'interessante wedstrijd' en zegt zich te verheugen op het treffen in De Galgenwaard. "Het zijn de afgelopen jaren heel interessante confrontaties geweest", zegt de trainer op de clubsite.

Een van die confrontaties was in augustus 2016, toen PSV een 1-0 achterstand omboog in een 1-2 zege. Invaller Gastón Pereiro werd tien minuten voor tijd de matchwinner, maar is ruim een jaar later nog steeds geen onbetwiste basisspeler. "Dat hij heel goed kan voetballen, daar twijfelt niet niemand aan, maar wat hij nog niet uit zijn spel heeft kunnen krijgen is zijn wisselvalligheid", zegt Cocu. "Waar hij zich wel enorm heeft ontwikkeld, zien we aan zijn data, is de afwisseling in bewegingstempo. Hij heeft veel meer diepgang en tempowisselingen in zijn spel gebracht. Die vertaling moet hem helpen zijn wisselvalligheid terug te dringen."

PSV wist de laatste negen competitieduels met Utrecht allemaal te winnen. "De ene keer pasten wij ons systeem wat aan, de andere keer kozen we ervoor wat posities te wijzigen. Ik ga natuurlijk niets loslaten over hoe wij de wedstrijd zondag ingaan, maar dat we scherp moeten zijn is duidelijk", doceert Cocu, die concludeert dat Utrecht een talentvolle spelers heeft en vaak goed voetbal laat zien. Overigens moet de oefenmeester het in Utrecht stellen zonder Luuk de Jong, die onvoldoende is hersteld van de blessure die hij opliep tegen Feyenoord. Na een tackle van Steven Berghuis kneusde de spits zijn ribben.