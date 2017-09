Ster van RB Leipzig doet zaakwaarnemer Ferrari cadeau: ‘Hij heeft het verdiend’

Emil Forsberg heeft op een opvallende manier de waardering voor zijn zaakwaarnemer uitgesproken. Hasan Cetinkaya kreeg van zijn cliënt een Ferrari, als dank voor zijn werk in de afgelopen jaren. De belangenbehartiger reageerde geshockeerd toen hij het presentje van Forsberg ontving, zo meldt Sky Deutschland.

“Hij bracht me uiteindelijk van GIF Sundsvall naar waar ik nu ben. Daarnaast geloofde hij altijd in mij. Daarom heeft hij dit cadeau verdiend, het is helemaal niet raar”, zegt de Zweeds international, die in 2015 door RB Leipzig werd overgenomen van Malmö FF en groeide in het oosten van Duitsland uit tot een sterspeler. Hij verlengde onlangs zijn contract bij RB Leipzig tot 2022 en is een van de grootverdieners bij de club.

Toch probeerde zijn zaakwaarnemer naar verluidt afgelopen zomer een transfer naar het buitenland te forceren. Cetinkaya wilde het cadeau eigenlijk niet aannemen, maar had naar eigen zeggen geen keuze. “Hij dreigde me anders te verlaten. Ik ben hem hier natuurlijk heel dankbaar voor”, reageert de belangenbehartiger van Forsberg.