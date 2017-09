Bazoer keert terug: 'Daarom hebben we hem twee periodes niet uitgenodigd’

Riechedly Bazoer weigerde in maart van dit jaar een uitnodiging van Jong Oranje en daar was bondscoach Art Langeler allesbehalve blij mee. De middenvelder van VfL Wolfsburg werd twee interlandperiodes niet meer uitgenodigd door de keuzeheer, maar donderdag kreeg de ex-Ajacied te horen dat hij is opgenomen in de voorlopige selectie voor de duels met Letland en Oekraïne.

Op de website van de KNVB legt Langeler uit waarom Bazoer dit keer wel is opgenomen in de voorlopige selectie, die volgende week vrijdag wordt omgezet in een definitieve negentienkoppige selectie. “Nadat Riechedly er in maart voor koos om bij zijn club te blijven, in plaats van mee te gaan naar Spanje, hebben we hem twee periodes niet uitgenodigd”, aldus Langeler. “Na een goed gesprek, waarin Riechedly aangaf graag weer te willen komen, hebben we hem weer opgenomen in de (voorlopige) selectie.”

Mogelijk sluiten ook Matthijs de Ligt, Timothy Fosu-Mensah en Donny van de Beek nog aan bij Jong Oranje. “Het liefst zie ik ze niet en krijgen deze mannen speelminuten bij het ‘grote’ Oranje. In de vorige interlandperiode startte Timothy Fosu-Mensah in de basis tegen Frankrijk. Dat was mooi voor hem en een goed signaal dat je via Jong Oranje het Nederlands elftal kan bereiken.”