‘Barcelona gaat werk maken van gewilde international van Schalke 04’

Barcelona gaat in januari een concrete poging ondernemen om Leon Goretzka over te nemen van Schalke 04, zo weet Mundo Deportivo te melden. Het contract van de middenvelder in Gelsenkirchen loopt volgende zomer af, maar Barça durft niet te wachten tot hij transfervrij is. Er is namelijk de nodige concurrentie voor de Duits international.

Bayern München maakt ook werk van de komst van Goretzka, terwijl Arsenal, Liverpool en Manchester United ook geïnteresseerd zijn. Schalke 04 hoopt het contract van Goretzka nog te kunnen verlengen, maar lijkt door de interesse kansloos te zijn. Die Königsblauen namen de middenvelder in 2013 voor zo’n drie miljoen euro over van VfL Bochum.

Dankzij Barcelona maakt Schalke 04 mogelijk nog winst op Goretzka, die zijn zinnen naar verluidt zelf ook heeft gezet op een transfer naar Spanje. De Catalanen hebben er namelijk geen problemen mee om in januari een bescheiden transfersom te betalen voor de 22-jarige Duitser. Volgens Mundo Deportivo zal dat bedrag tussen de tien en vijftien miljoen euro liggen.