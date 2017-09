Pjanic sneert in aanloop naar ‘Derby della Mole’: ‘Dat bedrag is hij niet waard’

Juventus krijgt zaterdagavond bezoek van Torino on de Derby della Mole. Miralem Pjanic, middenvelder van de Oude Dame, gaat uit van een overwinning op de opponent uit Turijn, ook al is hij van mening dat de kwaliteiten van de tegenstander niet veel minder zijn dan die van de ploeg van trainer Massimiliano Allegri. Pjanic waarschuwt zijn ploeggenoten in de achterhoede voor Torino-spits Andrea Belotti, die volgens de international van Bosnië & Herzegovina lang geen honderd miljoen euro waard is, zoals opgenomen in zijn contract.

“Ik zou graag zien dat we de derby met 1-0 winnen, want ik heb hier bij Juventus geleerd dat dat een mooie manier is om te winnen”, zegt Pjanic in een interview met La Stampa. “De twee ploegen zijn tegenwoordig veel meer aan elkaar gewaagd, alhoewel wij in het voordeel zijn omdat we thuis spelen. De derby is een wedstrijd die bedoeld is voor de fans. Voor hen betekent dit heel veel. Het gaat hier wel om gezonde rivaliteit. Wat er gebeurt als we de derby verliezen? Daar wil ik niet eens aan denken. Ik ben goed bevriend met Adem Ljajic (aanvaller van Torino, red.) en we hebben het vaak over de wedstrijd. Hij heeft het talent om het verschil te maken tussen de linies.”

Bij Torino zullen de ogen gericht zijn op Belotti, die op drie doelpunten staat na vijf wedstrijden in de Serie A. “Hij is goed bezig, maar honderd miljoen euro is een gigantisch bedrag, dat is veel te veel”, aldus Pjanic over de ontsnappingsclausule van de 23-jarige spits. “Het is al helemaal opmerkelijk als je bedenkt dat Cristiano Ronaldo dat bedrag waard was en hij twee of drie keer per wedstrijd scoort. Er zijn maar twee spelers van dat niveau: Ronaldo en Lionel Messi.”

Pjanic is van mening dat de transfermarkt gek is geworden en de prijzen die betaald worden veel te hoog zijn. Toch was het Juventus dat vorig jaar negentig miljoen euro betaalde voor Gonzalo Higuaín. De Argentijnse spits is het nieuwe seizoen niet sterk begonnen. “Hij is een speler van buitencategorie en ik steun hem altijd. Als iedereen constant met je bezig is en je maar blijft bekritiseren, dan betekent het ook dat je een belangrijke speler bent. Iedere spits gaat door dit soort fases heen. Wij moeten hem helpen en hem zo snel mogelijk door deze periode heen zien te krijgen.”