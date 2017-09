Zwitserse voorzitter slaat tv-analist tegen de vlakte: ‘Ik dacht: is dit echt?’

FC Sion won donderdagavond met 1-2 op bezoek bij FC Lugano, maar na afloop ging het geen seconde over de wedstrijd in de Zwitserse Super League. Christian Constantin, voorzitter van Sion, eiste namelijk in negatief opzicht de hoofdrol op in Lugano. De preses deelde na het duel rake klappen uit aan tv-analist Rolf Fringer.

De analist was namens de zender Teleclub aanwezig bij het duel tussen Lugano en Sion, toen Constantin na afloop plots op hem af kwam stormen. Fringer was de afgelopen weken kritisch geweest over het beleid van de voorzitter van Sion en Constantin wilde duidelijk maken dat hij daar niet van gediend was.

“Na de wedstrijd kwam Barthélémy Constantin (sportief directeur bij FC Sion en zoon van de voorzitter, red.) naar me toe en hij bedreigde me. Ineens waarschuwden mensen me dat Christian Constantin me riep. Ik draaide me om en kreeg direct de eerste klap in mijn gezicht”, zegt Fringer in gesprek met Blick. “Hij heeft me meerdere keren in mijn gezicht geslagen. Ik probeerde te ontsnappen, maar ik struikelde over de camera.”

“Ik lag op de grond en hij bleef me schoppen. Ik ben nog steeds geshockeerd, dit is iets wat je je niet voor kan stellen. Ik dacht: is dit echt? Dit kan toch niet waar zijn? Ik ga nu in alle rust bekijken of we stappen gaan ondernemen”, vervolgt de tv-analist. “Ik heb hem afgelopen weken bekritiseerd, maar altijd aan de hand van feiten.”

“Fringer heeft me niet netjes behandeld en daarom ging ik dat even rechtzetten. Ik heb 'm van achteren geschopt en het voelde goed. Ik erken dat dit niet zo subtiel is, maar als je aangevallen wordt, moet je je verdedigen”, reageert Constantin op het incident. De Zwitserse media stelden vrijdagochtend dat de voorzitter van FC Sion verbannen moet worden uit het voetbal.