Henk Fraser is woedend op zijn spelers, die woensdagavond in de beker werden uitgeschakeld door de amateurs van Swift. De oefenmeester oordeelt dat de spelers van Vitesse niet het maximale hebben gegeven en in één wedstrijd alles hebben weggegooid waar men een jaar keihard voor gewerkt had. "We hebben vorig jaar iets neergezet in de beker en echt iets opgebouwd bij Vitesse en dan nu dit", verzucht Fraser vrijdag.

Na een sterke voorbereiding en competitiestart werd Vitesse als kandidaat gezien om de traditionele top drie uit te dagen. "Deze wedstrijd laat zien dat we daar nog lang niet aan toe zijn en dat we eerst maar eens moeten zorgen dat we aansluiting vinden bij clubs als AZ en FC Utrecht", zo repliceert Fraser, die woensdag door een griep-aanval afwezig was, in gesprek met De Telegraaf. "Dat is al moeilijk genoeg voor ons."

Fraser is teleurgesteld in de professionaliteit van de spelersgroep. "We hebben veel jongens die naar een grote club toe willen. Mijn eigen ervaring bij Feyenoord is dat je bij een grote club élke wedstrijd móet winnen. Dat is een instelling die je moet hebben voor de top en die onze spelers niet hebben getoond tegen Swift. Dat is voor mij een teken dat ze nog niks te zoeken hebben bij een grote club en blij mogen zijn dat ze bij Vitesse spelen."