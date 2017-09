Cocu looft prof ‘met goede drive’: ‘In de winter kijken we wat de situatie is'

Adam Maher leek zich bij PSV in een uitzichtloze situatie te bevinden, maar klopt nu aan de deur. De middenvelder speelde goed in de voorbereiding, trainde uitstekend en vond uiteindelijk geen nieuwe club in de zomerse transferperiode. In het bekerduel met SDC Putten (0-4) was Maher goed voor twee doelpunten en een assist.

"Hij wist zijn plek in het team en dat hij hard aan de slag moest om een kans te krijgen. Vandaag liet hij zien een goede drive te hebben", zo vertelde Phillip Cocu in gesprek met FOX Sports, na de bekerontmoeting. Maher kwam vier jaar geleden over van AZ, als tiener. "Als hij nu bij ons was gekomen, was het misschien anders gelopen. Hij is een stukje verder, hij is een prof geworden. Hij kan iets creëren en een goal maken.

"Adam heeft hier stappen gezet." De contractuele samenwerking van Maher met PSV loopt volgend jaar zomer ten einde. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de toekomst verder zal worden ingevuld. "Ik heb tegen hem gezegd dat we aan het werk gaan en hard gaan trainen. In de winterstop kijken we wat de situatie is."