Opgeleefde Maher neemt PSV op sleeptouw tegen amateurs

PSV heeft donderdagavond enigszins met moeite afgerekend met zaterdaghoofdklasser SDC Putten. Aan de hand van Adam Maher liep de ploeg in de tweede helft uit naar een 0-4 eindstand, waardoor het zich plaatste voor de tweede ronde van de KNVB Beker.

Al na zes minuten was het raak voor de Eindhovenaren. Maher stond voor het eerst, sinds zijn terugkeer na een huurperiode aan Osmanlispor, in de basis en haalde van grote afstand verwoestend uit en liet Putten-doelman Manuel Hoogewoning kansloos: 0-1. PSV ging direct op zoek naar de tweede treffer en Jürgen Locadia kwam een teenlengte tekort om een voorzet vanaf de rechterflank binnen te werken. Kansen van Bart Ramselaar en Gastón Pereiro werden ook niet omgezet in doelpunten.

Naarmate de eerste helft vorderde namen de kansen voor de gasten af en liet Putten zich aanvallend gelden. Zo leverde een schietkans in het strafschopgebied van PSV niets op en kon Derrick Luckassen een counter van Putten onschadelijk maken. De ploeg van Phillip Cocu kon niet overtuigen en zocht met een 0-1 voorsprong de kleedkamer op. Na de thee verbeterde het spel van de gedeeld koploper in de Eredivisie aanvankelijk ook niet en de thuisploeg begon opportunistischer te spelen, zonder dat dit resulteerde in grote kansen.

Toch was het binnen het uur bijna 0-2. Na een goede aanval kwam de bal voor de voeten van Sam Lammers, maar de inzet van de spits verdween tegen de lat. Een paar minuten later was wel raak, nadat Luckassen een voorzet van Maher van dichtbij raak kopte. Maher groeide uit tot de grote uitblinker bij PSV en de middenvelder tekende na 69 minuten voor de 0-3, door een voorzet van Locadia in de verre hoek te plaatsen. Elf minuten voor tijd bepaalde Lammers de eindstand op 0-4, door een afgemeten voorzet van invaller Albert Gudmundsson binnen te glijden.