Aubameyang reageert: ‘Hij is mijn vriend, ik neem hem niets kwalijk’

Pierre-Emerick Aubameyang neemt Ousmane Dembélé niets kwalijk over hoe de Fransman eerder deze zomer handelde. De vleugelspeler zette zijn zinnen op een transfer van Borussia Dortmund naar Barcelona en koos ervoor zonder toestemming trainingen van de Duitsers over te slaan. Dembélé kreeg uiteindelijk zijn zin en zette eind augustus zijn handtekening onder een vijfjarig contract in Catalonië.

“Iedereen was aangeslagen door zijn vertrek. Wat ik weet is dat ze een overeenkomst hadden met de club. Als Barcelona hem wilde hebben, dan zouden ze niet in de weg gaan liggen”, vertelt Aubameyang tegen RMC. “Hij ging een beetje te vroeg in staking, maar hij is mijn vriend, ik neem hem niets kwalijk. Ik begrijp het helemaal. Het is zijn droom.”

Dembélé speelde slechts één jaar bij Dortmund, maar maakte dusdanig veel indruk dat Barcelona interesse toonde. Aubameyang denkt niet dat de twintigjarige vleugelspeler het makkelijk gaat krijgen. “Maar hij is iemand die zich snel aanpast. Het zal goed komen met hem, ook al heeft het even tijd nodig vanwege de blessure.”

De Franse international viel in de competitiewedstrijd tegen Getafe al na een half uur uit met een dijbeenblessure, waarmee hij waarschijnlijk drie tot vier maanden zoet zal zijn. “Ik heb met hem gesproken en hij vertelde me dat hij binnen twee maanden terug zal zijn. Ik denk dat hij Barça veel zal gaan brengen”, besluit de steraanvaller van Dortmund.