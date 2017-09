VVV is na één helft al klaar met Blauw Geel '38 en bekert door

VVV-Venlo heeft zich donderdagavond op eenvoudige wijze voor de tweede ronde van de KNVB Beker geplaatst. Het team van trainer Maurice Steijn was een maatje te groot voor Blauw Geel '38, dat in de eerste helft drie tegendoelpunten om de oren kreeg. Dat was tevens de eindstand op het Prins Willem Alexander Sportpark; 0-3.

Damian van Bruggen zet VVV na een klein half uur spelen op 0-1 in Veghel. De keeper van Blauw Geel '38 had geen antwoord op het harde schot. Etienne Amenyido verdubbelde zeven minuten voor de pauze de voordelige marge, na een goede solo. Twee minuten later zorgde Terry Antonis met een stift voor een ruststand van 0-3.

In de tweede helft zocht Blauw Geel '38 naar een eretreffer, terwijl VVV gas terugnam met oog op het competitieduel van zondag met PEC Zwolle. Het team van Steijn probeerde nog te profiteren van de ruimte die men kreeg, Blauw Geel '38 kreeg enkele kansjes, maar het scorebord in Veghel kwam niet meer in beweging.