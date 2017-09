Hercules verlaat KNVB Beker met opgeheven hoofd na duel met FC Groningen

FC Groningen heeft donderdagavond de volgende ronde van de KNVB Beker bereikt. Pas in de tweede helft rekende de ploeg van Ernest Faber af met de amateurs van USV Hercules, dat uitkomt in de Derde Divisie. De nummer tien van de Eredivisie was in Stadion Galgenwaard met 2-4 te sterk.

Vanaf de aftrap nam Groningen, zoals verwacht, het initiatief en dat resulteerde na drie minuten in een doelpoging van Juninho Bacuna, maar zijn schot ging net over de lat. Hercules, dat nog nauwelijks op de helft van Groningen was geweest, kwam na elf minuten wel op voorsprong. Fouad Belarbi werd vanuit het middenveld weggestuurd, ontsnapte aan buitenspel, en bleef vervolgens uiterst koel voor het doel: 1-0. Groningen had het lastig met Utrechters en kon de hechte defensie maar moeilijk breken. De beste kans tot dan toe voor ploeg van Faber kwam na 21 minuten, maar Mike te Wierik kopte van dichtbij naast. Na ruim een half uur mocht Mimoun Mahi aanleggen voor een vrije trap. De aanvaller zag Hercules-doelman Fons Mulder zijn inzet uitstekend keren.

Django Warmerdam liet zich enkele minuten aanvallend zien, maar een aangeraakt schot ging maar net naast. Vijf minuten voor rust vond Groningen toch de opening in de hechte verdediging van Hercules. Oussama Idrissi speelde zichzelf vrij op de linkerflank, trok naar binnen en schoot vervolgens in de verre hoek heerlijk raak: 1-1. Met de gelijke stand zochten de beide ploegen de kleedkamer op. Faber besloot in de rust in de grijpen en Jesper Drost te vervangen door Ritsu Doan. Het bleek een gouden ingreep te zijn, want 45 seconden na zijn invalbeurt scoorde de Japanner na een combinatie met Mahi de 1-2. Het doelpunt bleek de verlossing voor de noordelingen, die grip kregen op de wedstrijd.

Tien minuten na rust had Lars Veldwijk de wedstrijd kunnen beslissen. Na een voorzet van Warmerdam kreeg de spits de bal voor zijn voeten, maar van dichtbij schoot hij over. De beslissing zou na 65 minuten wel volgen. Bacuna ontfermde zich over een vrije trap en hij krulde de bal over de muur en passeerde daarmee Mulder voor de derde keer. De naam van invaller Ajdin Hrustic kwam een kwartier voor tijd ook op het scoreformulier te staan. De middenvelder zette een goede combinatie op met Tom van Weert en rondde vervolgens af: 1-4. Toch was het slotakkoord er voor de thuisploeg. Op een afgemeten voorzet vanaf de rechterkant schoot Leroy Oehlers van dichtbij de 2-4 binnen, waarmee Hercules de KNVB Beker met opgeven hoofd kon verlaten.