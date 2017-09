Blessures domper op dikke zege van PEC Zwolle op Sportpark De Meern

PEC Zwolle heeft zich niet laten verrassen in de eerste ronde van de KNVB Beker. Het team van John van ´t Schip boekte een ruime overwinning op bezoek bij VV De Meern, mede dankzij drie doelpunten in de eerste helft: 0-5.

Na elf minuten nam PEC de leiding: de steekbal van Ryan Thomas was op maat, waarna Stef Nijland na een schijnbeweging voor de 0-1 zorgde. Twintig minuten later moest doelman Jordi Haneveld de bal opnieuw uit zijn doel halen. Na voorbereidend werk van Nijland werkte Younes Namli de bal in een keer over de keeper heen.

Piotr Parzyszek nam vanaf elf meter de 0-3 voor zijn rekening, na een overtreding op Kingsley Ehizibue. Domper voor PEC op de ruime voorsprong was het blessureleed bij Philippe Sandler en Namli, die in de eerste 45 minuten geblesseerd uitvielen.

In de tweede helft had Kesly Den Haag uitzicht op een aansluitingstreffer, maar hij kreeg de bal niet langs Mickey van der Hart. Wouter Marinus schoof in de 67e minuut de 0-4 binnen en in de uiterste slotfase benutte Youness Mokhtar een strafschop: 0-5.