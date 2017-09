Daniel Alves haalt uit naar Forlán na ‘bitch-opmerking’: ‘Shut the fuck up’

Daniel Alves heeft donderdag via zijn Twitter-account gereageerd op de opmerkingen van Diego Forlán. De aanvaller uit Uruguay zei onder meer dat de Braziliaan een dubieuze rol speelde door de bal afgelopen zondag in de competitiewedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon (2-0) weg te graaien bij Edinson Cavani en het leer vervolgens te geven aan Neymar.

"Het is een probleem tussen Neymar en Cavani, zulke dingen gebeuren bij iedere ploeg. Wat ik totaal niet begrijp is wat Alves doet. Hij geeft de bal niet aan Cavani, maar geeft hem aan Neymar alsof hij zijn bitch is", zo zei Forlán. De rechtsback van Paris Saint Germain reageert fel op de woorden van Forlán: "Ik weet niet welke wedstrijd jij hebt gezien, maar ik heb de bal niet weggepakt van mijn teamgenoot, ze hebben de bal van mij afgepakt!"

"En trouwens, uit de laatste vrije trap van PSG is gescoord... door mij! Dus shut the fuck up en haal mijn naam niet steeds aan om stennis te schoppen." Zaterdag speelt PSG een competitiewedstrijd tegen Montpellier en volgende week treffen les Parisiens Bayern München in de Champions League.