Basisplaats Van Dijk tegen United lonkt: ‘We hebben Virgil nodig’

Southampton staat zaterdagmiddag voor de lastige klus om Manchester United te verschalken. The Saints moeten een topprestatie afleveren, willen ze punten pakken uit het duel met de ploeg van manager José Mourinho. Virgil van Dijk traint alweer een tijdje mee met het eerste, maar Mauricio Pellegrino weet nog niet of de Nederlander gaat starten tegen United.

"We gaan vrijdag daarover beslissen, maar iedere week is belangrijk voor Virgil, want hij wordt steeds beter", aldus de manager van Southampton op een persconferentie. Eerder deze week maakte Van Dijk nog een sterke indruk in een wedstrijd met de beloftenploeg tegen Stoke City (3-0), waarin hij de 1-0 voor zijn rekening nam. "Na een lange periode geen wedstrijd gespeeld te hebben, traint hij nu weer goed mee. Dat is goed nieuws voor ons, omdat we Virgil nodig hebben, net als iedere andere speler in ons team."

Van Dijk aasde afgelopen zomer op een transfer naar onder meer Liverpool, maar tegenwoordig is de verdediger weer volledig gefocust op presteren bij Southampton, verzekert Pellegrino. De stopper pikte vorige week tegen Crystal Palace (0-1 winst) als invaller al enkele speelminuten mee. "Virgil is een belangrijke speler voor ons. Ik denk dat hij iedere week beter gaat worden, maar we weten dat hij gewoon goed moet blijven trainen."